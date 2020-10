Der für Apple tätige taiwanesische Auftragsfertiger Hon Hai alias Foxconn will groß ins Elektrofahrzeug-Geschäft einsteigen. Laut Konzernchef Liu Young-way soll Foxconn bis spätestens 2027 weltweit in jedem zehnten E-Auto mit Bauteilen oder Dienstleistungen vertreten sein. Eine Reihe von Komponenten für Elektrofahrzeuge will der Auftragsfertiger selbst produzieren. Im Mittelpunkt von Foxconns Elektromobilitäts-Offensive ...

