In der zurückliegenden Woche tendierten die internationalen Aktienmärkte anhaltend freundlich. Der MSCI WORLD (Euro) - Index legte um weitere + 0,5 % zu.Erneut zeigt sich bereits jetzt, dass die schwerpunktmäßig am 13.10. in den USA und am 14.10. in Europa initiierte Berichtssaison der Unternehmen zum 3. Quartal durch die S&P 500-Konzerne der USA deutlich positiver eröffnet worden ist, als dies für die europäischen STOXX 600-Unternehmen gilt.So konnten, nachdem per 16.10. 10 % (= 50) der S&P 500-Konzerne ihre Quartalszahlen präsentiert hatten, bislang 86 % von ihnen die Gewinnschätzungen sowie 82 % von ihnen die Umssatzschätzungen der Analysten übertreffen, was im historischen Vergleich exzellente Werte sind, deren Erfolgsbilanz aktuell auch sogar noch leicht über den bereits sehr erfreulichen Verlauf der Berichtsperiode vom 2. Quartal hinausgeht.

