Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 19.10.2020

Kursziel: 6,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,70 auf EUR 6,00.



Zusammenfassung:

Nach sehr starken Zahlen für das dritte Quartal erhöhte ad pepper ihre EBITDA-Prognose für 2020 von EUR4,5 Mio. auf mindestens EUR5,5 Mio. Die Zahlen für das dritte Quartal lagen über unseren Prognosen und zeigten ein starkes Umsatz- (+20% im Jahresvergleich) und ein sehr starkes EBITDA-Wachstum (+167% im Jahresvergleich). In den ersten neun Monaten profitierte das Unternehmen für digitales Performance-Marketing von der erheblichen Zunahme der E-Commerce-Aktivitäten und der Umschichtung der Werbebudgets von offline zu online. Angesichts der besser als erwarteten Q3-Zahlen und der Tatsache, dass Q4 (Weihnachtsgeschäft!) traditionell das beste Quartal des Jahres ist, erhöhen wir unsere Prognosen für 2020. Steigende SARS-CoV-2-Neuinfektionszahlen in ganz Europa werden mit Sicherheit zu mehr Online-Einkäufen und höheren Budgets für digitale Werbung auch über 2020 hinaus führen. Daher erhöhen wir auch unsere Prognosen für die Folgejahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR6,00 (bisher: EUR4,70). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 4.70 to EUR 6.00.





Abstract:

Following very strong Q3 figures, ad pepper increased 2020 EBITDA guidance from EUR4.5m to at least EUR5.5m. Q3 numbers were ahead of our forecasts and showed strong revenue (+20% y/y) and very strong EBITDA growth (+167% y/y). During the first nine months, the digital performance marketing company benefited from the substantial increase in e-commerce activities and the reshuffling of advertising budgets from offline to online. Given the better than expected Q3 figures and the fact that Q4 (Christmas business!) is traditionally the best quarter of the year, we increase our forecasts for 2020. Rising SARS-CoV-2 new infection figures across Europe will certainly lead to more online shopping and higher digital ad budgets even beyond 2020. We thus also raise our forecasts for the following years. An updated DCF model yields a new price target of EUR6.00 (previously: EUR4.70). We confirm our Buy recommendation.



