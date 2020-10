Der Getränkehersteller Pepsico will bis Ende 2021 in Deutschland ausschließlich recyceltes PET für seine Flaschen verwenden. Die Umstellung umfasse sämtliche kohlensäurehaltigen Softdrinks des Konzens sowie das Eistee-Sortiment der Marke "Lipton", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Pepsico investiert dafür nach eigenen Angaben sieben Mio € in Deutschland und spart rund 15.000 Tonnen Neuplastik ...

