Geir Lode, Head of Global Equities im internationalen Geschäft bei Federated Hermes, zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Diesmal: Eine Marktkorrektur ist nicht in Sicht, wenngleich sich die Covid-19-Maßnahmen verschärfen - und die Aussichten unsicher bleiben. Nach dem technologiegetriebenen Growth-Ausverkauf in der ersten Septemberhälfte hat sich für diejenigen das Blatt beinahe gewendet, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...