Die Deutsche Telekom geht neue Wege, um ihr Mobilfunknetz weiter zu verbessern. Mit einem neuen Technologiepartner soll es bald Mobilfunk aus 14 Kilometern Höhe geben. Was auf den ersten Blick wie ein normales Kleinflugzeug aussieht, ist in Wahrheit eine fliegende Mobilfunkbasisstation. Eine Basisstation, die durch eine Partnerschaft der Deutschen Telekom und Stratospheric Platforms Limited (SPL) entstanden ist. Das ferngesteuerte Flugzeug ist mithilfe von integrierten Antennen in der Lage, in einer Höhe von 14 Kilometern Sprach- und Datenverbindungen ...

