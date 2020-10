Chinas Wirtschaft wächst. Aber nicht so stark wie erwartet. Was wenn nun die Handelspartner von der zweiten Welle nach unten gezogen werden. Korrigieren Sie Ihren Börsen-Optimismus, Robert Halver? Die Liquidität war immer eines der wichtigsten Argumente pro Börse von Robert Halver. Jetzt ist aber die zweite Welle da. Und es gibt ne Menge mehr Probleme. Harter Brexit, kein US-Konjunkturparket in welcher Höhe auch immer. Zeit für Korrekturen? Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/