Die Berichtssaison in den USA nimmt in dieser Woche Fahrt auf. Unter anderen werden Tesla und Netflix ihre Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsquartal präsentieren. Der Streaming-Dienst wird am morgigen Dienstag kurz nach Handelsschluss seine Zahlen veröffentlichen, wobei der Markt insgeheim mit einer leicht positiven Überraschung rechnet.Laut earningswhispers.com wird Netflix einen Quartalsumsatz von 6,38 Milliarden Dollar vermelden. Beim Ergebnis je Aktie liegt der Analystenkonsens bei 2,12 ...

