Die cloudbasierte Tool-Suite ermöglicht intelligenten, reibungslosen Zugang zu Software, Daten und Diensten

Linedata (Paris:LIN) (LIN:FP), ein weltweiter Anbieter von Technologie, Daten und Dienstleistungen für Kredit- und Asset-Management, stellt mit der Asset Management Platform, Linedata AMP, seine neueste Innovation vor. Die dynamische Tool-Suite bietet Asset-Managern mithilfe von Cloud-Technologie einen ständig verfügbaren Zugang zu Software, Daten und Dienstleistungen, sodass eine Integration durchgängig möglich ist und die Anpassungsfähigkeit gefördert wird.

Mit dem rasch vonstattengehenden Wandel in der Asset-Management-Branche ist der Druck zur Anpassung an die digitale Transformation, Überwindung regulatorischer Hürden, Senkung von Geschäftskosten sowie Erfüllung der Bedürfnisse eines weltweiten Kundenstamms größer geworden. Der modulare Aufbau der AMP von Linedata soll dazu beitragen, dass die Branche diese Herausforderungen lösen und Asset-Manager ihre Kunden kontinuierlich und schnell bedienen können.

"In die Entwicklung der AMP von Linedata ist die Business-Intelligence-Expertise von mehr als 20 Jahren eingeflossen. Mithilfe der Plattform können die Kunden, Anforderungen an Marktvolatilität und Remotetätigkeiten mit einem vertrauenswürdigen Partner bewältigen, der ihnen gleichzeitig hilft, ihre Abläufe neu zu gestalten und das Wachstum neuer Geschäfte voranzutreiben", so Gary Brackenridge, Global Head of Asset Management bei Linedata. "Die Integration der AMP in Geschäftsmodelle bietet den Kunden Funktionen für eine schnelle Markteinführung, größere Skalierbarkeit und cloudfähige Technologie, während sie weiterhin die robuste, interoperable Technologie sowie die Expertenteams von Linedata in Anspruch nehmen können."

Die Kernfunktionen von Linedata AMP zur Verbesserung des Kundenerlebnisses sind:

Plattform für kontinuierliche Integration kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) - Mit CI/CD ist Linedata AMP eine ideale Lösung zur Innovationsförderung und Expansion in neue Märkte. Durch die nahtlose Migration und vereinfachten Upgrades ist die Integration neuer Funktionen jederzeit mit wenig Aufwand möglich.

- Mit CI/CD ist Linedata AMP eine ideale Lösung zur Innovationsförderung und Expansion in neue Märkte. Durch die nahtlose Migration und vereinfachten Upgrades ist die Integration neuer Funktionen jederzeit mit wenig Aufwand möglich. Cloudbasiertes System Die AMP von Linedata ist ein agiles, aufwärtskompatibles System mit einer komfortablen User Experience (UX) und Benutzeroberfläche (UI) zur Steigerung von Effizienz und Skalierbarkeit. Genutzt wird dazu neben den bestehenden Hybrid- und Private-Cloud-Optionen die öffentliche Cloud. Da in der Branche auch von zu Hause aus gearbeitet wird und ein verstärkter Sicherheitsbedarf für Remotetätigkeiten besteht, ist dies sehr wichtig.

Die AMP von Linedata ist ein agiles, aufwärtskompatibles System mit einer komfortablen User Experience (UX) und Benutzeroberfläche (UI) zur Steigerung von Effizienz und Skalierbarkeit. Genutzt wird dazu neben den bestehenden Hybrid- und Private-Cloud-Optionen die öffentliche Cloud. Da in der Branche auch von zu Hause aus gearbeitet wird und ein verstärkter Sicherheitsbedarf für Remotetätigkeiten besteht, ist dies sehr wichtig. Linedata Analytics Service (AI/ML) - Ein weiteres zentrales Feature der AMP ist der Linedata Analytics Service mit künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML), die Asset-Managern verwertbare Erkenntnisse aus den Daten von Kunden und Dritten liefern, mit denen sie ihre täglichen Prozesse verbessern, Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt steigern und Kosten erheblich senken können.

- Ein weiteres zentrales Feature der AMP ist der Linedata Analytics Service mit künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML), die Asset-Managern verwertbare Erkenntnisse aus den Daten von Kunden und Dritten liefern, mit denen sie ihre täglichen Prozesse verbessern, Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt steigern und Kosten erheblich senken können. Linedata Data Management Service Der Linedata Data Management Service in der AMP senkt die Gesamtbetriebskosten für diese wichtige Funktion durch umfassende Preisgestaltung und Referenzdatensätze, die direkt in die Software von Linedata integriert sind.

Weitere Informationen über die Asset Management Plattform von Linedata Linedata AMP finden Sie unter www.linedata.com/amp.

ÜBER LINEDATA

Mit 20 Jahren Erfahrung und mehr als 700 Kunden in 50 Ländern bietet Linedata mit seinen 1.300 Mitarbeitern in 20 Niederlassungen weltweit benutzerfreundliche Technologielösungen und Dienstleistungen für die Asset-Management- und Kreditbranche, die den Kunden bei der Weiterentwicklung und einem Betrieb auf höchstem Niveau helfen.

Linedata hat seinen Hauptsitz in Frankreich und erwirtschaftete im Jahr 2019 Einnahmen von 169,7 Millionen Euro. Das Unternehmen ist an der Euronext Paris notiert (Compartment B FR0004156297-LIN Reuters LDSV.PA Bloomberg LIN:FP).

linedata.com

