Peloton ist an der Börse kaum zu bremsen. Der Markt rechnet offensichtlich damit, dass "Stay fit at home" noch eine ganze Weile Thema sein wird und dass die Nachfrage nach Spinningbikes und Laufbändern hoch bleibt. Indes richtet Walt Disney den Fokus auf Streaming aus. Beim Highflyer Puma stehen die Quartalszahlen an.

Den vollständigen Artikel lesen ...