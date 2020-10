DJ Siemens-Chef Kaeser für Besteuerung globaler Digitalkonzerne

BERLIN (Dow Jones)--Siemens-Chef Joe Kaeser hat eine effizientere Besteuerung multinationaler Digitalkonzerne gefordert. Es gehe darum, "dass wir in Europa ein Verständnis einer Steuerpolitik entwickeln, insoweit als wir es künftig immer mehr mit extraterritorialen Geschäften zu tun haben", sagte der Vorsitzende des Asien-Pazifik-Ausschuss (APA) der Deutschen Wirtschaft anlässlich der Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK). Gerade im Onlinehandel würden Wertschöpfungen häufig außerhalb Deutschlands oder Europas erbracht. "Die müssen besteuert werden", so Kaeser.

Um die US-Techgiganten Google, Facebook oder Amazon einzuschränken, will die EU-Kommission noch in diesem Jahr den Digital Services Act vorstellen, mit dem die E-Commerce-Richtlinie von 2000 reformiert werden soll. Kaeser sprach sich auch generell für mehr internationale Zusammenarbeit auf Grundlage von freiem und fairem Handel aus. Die Asien-Pazifik-Konferenz findet in diesem Jahr coronabedingt erstmals digital statt.

