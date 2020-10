HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Bank vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Für die Aktien der europäischen Banken seien vom Investmentbanking nur wenig positive Kurstreiber zu erwarten, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Während Barclays in diesem Bereich attraktiv erscheine, bleibe das Geschäft unter anderem bei Deutsche Bank und Societe Generale verwundbar./gl/mis



