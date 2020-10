Märkte um 12: DAX vor neuem Kaufsignal dank dieser Nachrichten - Geldspritze von Bill Gates für Evotec

Der DAX kann am Montagmittag um zeitweise 0,3 Prozent zulegen und hat sich damit bis knapp unter die 13.000er-Marke herangearbeitet. Ein Ausbruch nach oben würde ein neues Kaufsignal bedeuten.

Rückenwind kommt heute aus China. Laut dem nationalen Statistikbüro hat sich das Wirtschaftswachstum in der Volksrepublik im dritten Quartal auf 4,9 Prozent beschleunigt. Damit habe die chinesische Wirtschaft wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht.

Auch von der Wall Street kommen am Montagmittag positive Vorgaben. Die Futures auf die wichtigsten US-Indizes notieren deutlich in der Gewinnzone. Einer neuen Kurs-Rallye beim DAX steht also nichts im Wege.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,3% 12.945 MDAX +0,5% 27.913 TecDAX +0,1% 3.164 SDAX +0,4% 12.778 Euro Stoxx 50 +0,7% 3.267

Am Montagmittag gab es im DAX 21 Gewinner und neun Verlierer. Am stärksten zulegen konnte die Aktie von Munich Re (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026), die zeitweise ein Plus von rund zwei Prozent verzeichnete. Der Rückversicherer rechnet wegen des Digitalisierungsschubs in der Corona-Pandemie mit einer stärkeren Nachfrage im Geschäft mit Cyber-Versicherungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...