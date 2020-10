Zurückhaltung an den Märkten: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche Verluste verzeichnet. Dabei war die negative Wochenbilanz vor allem einem deutlichen Kurseinbruch am Donnerstag geschuldet, auf den am Freitag dann "Schnäppchenjäger" mit Käufen reagierten. Wir stellen die Analyse von Robert Ertl für die Südseiten der Börse München vor. Allerdings herrschte auch an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...