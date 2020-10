Mitten in der Pandemie notiert die Aktie auf Allzeithoch. Seit März hat sich der Kurs nahezu verdoppelt auf 100 Euro. Am Donnerstag setzte der Schwächeanfall des DAX auch Gerresheimer unter Druck. Aktuell 91 Euro. Eine gute Einstiegsgelegenheit! Die Düsseldorfer zählen zu den Profiteuren der Pandemie. Die Rheinländer liefern an die Pharmaindustrie Glasfläschchen, Ampullen, Injektionsspritzen, Inhalatoren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...