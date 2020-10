FRANKFURT (dpa-AFX) - Kepler Cheuvreux hat Fuchs Petrolub mit "Hold" und einem Kursziel von 50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Wie aus einer am Montag vorliegenden Studie hervorgeht, loben die Experten des Analysehauses hervorragende Eckdaten des Schmierstoffherstellers für das zurückliegende Quartal. Das operative Ergebnis habe ihre und die Marktschätzungen in den Schatten gestellt und der angehobene Ausblick biete Sicherheitspuffer./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005790430