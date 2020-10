Tesla hat die Preise für die Supercharger-Nutzung leicht erhöht. In Deutschland stieg der Preis pro Kilowattstunde von 33 auf 35 Cent, auch in anderen EU-Ländern wurde der Ladestrom etwas teurer. Zuvor wurden in Deutschland 0,33 €/kWh berechnet, mit zwei Cent fällt die Preiserhöhung also moderat aus. Der Preis gilt für das Supercharger-Laden der Stude 2, also mit mehr als 60 kW Ladeleistung. Bei weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...