Baden-Baden (ots) - Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Theresia Fischer, die sich für den Traum von der Modelkarriere ihre Beine verlängern ließ/ Dienstag, 20.10.2020, 22:50 Uhr, Das ErsteDas Leben gleicht mitunter einer Achterbahnfahrt. Rasant kann es bergauf gehen - doch genauso schnell kann es auch wieder bergab gehen. Immer wieder gelingt es Menschen, sich aus denkbar schlechten Bedingungen herauszukämpfen und erfolgreich zu sein. Gleichermaßen kommt es aber auch vor, dass Menschen, die alles haben, plötzlich ins Nichts fallen. Doch nicht immer ist man schuld am Absturz - auch Schicksalsschläge wie Krankheit oder ein Unfall können von einem Tag auf den anderen alles verändern. Wie gelingt der Weg nach oben? Wie kann man dauerhaft erfolgreich sein? Wie kommt man nach einem Absturz aus dem Tief wieder heraus? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Von Aufstiegen und Abstürzen" in "TALK am Dienstag" am 20. Oktober, 22:50 Uhr, im Ersten.Die Gäste bei Michael Steinbrecher:Theresia Fischer überwindet für die Karriere im Rampenlicht schmerzhafte WiderständeTheresia Fischer hat eine klare Vorstellung von ihrem beruflichen Weg: Sie will einStar sein. Dieses Ziel verfolgt sie trotz vieler Widerstände. Um sich im Rampenlichtwohler zu fühlen, ließ sich die Teilnehmerin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" die Beine verlängern und nahm sogar den Bruch mit ihren Eltern in Kauf. "Das ist furchtbar für mich, dieses Abgelehnt-Sein", so Fischer.Julia Neigel fühlte sich trotz großer Erfolge unterdrückt und ausgenutztAuch Julia Neigels Karriere startete früh: Bereits in jungen Jahren feierte sie große Erfolge als Sängerin. Doch diese Zeit machte sie nicht glücklich. Im Gegenteil: Sie fühlte sich ausgenutzt und unterdrückt. "Das war die schlimmste Zeit meines Lebens", sagt Neigel. Sie musste lernen, sich aus der Abhängigkeit zu befreien und ihren eigenen Weg zu gehen.Stefan Mörsdorf erlebte nach einem Schlaganfall eine große VeränderungStefan Mörsdorf lebte ein Leben auf der Überholspur: Als Unternehmer und Umweltminister des Saarlandes waren 60-Stunden-Wochen normal. Doch gerade als er etwas kürzertreten wollte, veränderte ein Schlaganfall alles. Mörsdorf musste akzeptieren, dass er nicht mehr alles alleine machen kann. "Ich habe keine Probleme mehr, mir helfen zu lassen."Kevin Pannewitz musste den Traum von einer großen Fußballkarriere aufgebenKevin Pannewitz galt als großes Fußballtalent. Er schaffte es bis in die Bundesliga. Doch aus der erhofften Riesenkarriere wurde nichts - auch, weil Pannewitz nicht die nötige Disziplin mitbrachte: "Ich habe etwas weggeschmissen, was viele haben wollen", sagt Pannewitz heute rückblickend. Sein Geld verdiente er statt mit Fußball in der Zwischenzeit unter anderem als Möbelpacker.Yvonne Koch erlebte die Höhen und Tiefen im Leben ihres Vaters Gunter Gabriel mitAls Tochter Gunter Gabriels erlebte Yvonne Koch die große Karriere ihres Vaters hautnah mit. Auch während der Abstürze und Tiefpunkte des Countrysängers war sie an seiner Seite. Als er im Jahr 2017 starb, hinterließ er einen Schuldenberg. Dennoch ist Yvonne Koch heute überzeugt: "Es geht im Leben immer um das Aufstehen" - und so trat sie das Erbe gerne an.Dr. Mathias Jung ist als Philosoph und Psychotherapeut tätigDr. Mathias Jung weiß, wie schnell es im Leben bergauf, aber auch wieder bergab gehen kann. Er hat Erfahrung damit, wie Erfolg Menschen prägt: "Erfolg kann positiv verändern, indem man zum Beispiel empathisch und gütig wird. Wenn man jedoch einen schwachen Charakter hat, kann es passieren, dass der Ruhm einen versaut", sagt der Philosoph und Psychotherapeut.Sendung:"NACHTCAFÉ: Von Aufstiegen und Abstürzen" in der Reihe "TALK am Dienstag", am 20. Oktober 2020, 22:50 Uhr im Ersten