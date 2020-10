Im kommenden Jahr steht beim Stahlhersteller Salzgitter ein Vorstandswechsel an. Der seit 2011 amtierende Konzernchef Heinz Jörg Fuhrmann wird im kommenden Jahr 65 und geht dann in den Ruhestand. Die Personale könnte auch neue Fantasie bringen, was eine Deutsche Stahl AG angeht.Zum 1. Juli 2021 wird Gunnar Groebler die Nachfolge von Fuhrmann antreten. Groebler war seit 1999 für den Energiekonzern Vattenfall tätig und soll nun Salzgitter beim Wandel zu einer klimaneutralen Stahlproduktion helfen. ...

