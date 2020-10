Die Aktien vom deutschen Biotech-Unternehmen BioNTech und vom US-Pharmakonzern Pfizer können deutlich zulegen. Beide Werte profitieren von der Ankündigung vom Freitag vergangener Woche, dass für den ersten Kandidaten des gemeinsamen Corona-Impfstoff-Forschungsprojekts bereits im November eine Notfallzulassung in den USA beantragt werden könnte. Die Voraussetzung sei, dass die Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit bei der laufenden Erprobung positiv seien, so Pfizer-Chef Albert Bourla am Freitag in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...