Nach einer seitwärts gerichteten Bewegung am Freitag sind die Ölpreise mit leicht schwächerer Tendenz in die neue Woche gestartet. Entsprechend verhält es sich mit den hiesigen Heizölpreisen. Heizöl in der DACH-Region wird nach einem neutralen Handelsauftakt zum Mittag geringfügig günstiger Kunden können mit Abschlägen von 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter rechnen. Die Nachfrage bleibt schwach. Weltmarktseitig ...

