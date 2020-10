Wolfgang Schilk, bisher in der Gruppe für das Risikomanagement in Osteuropa zuständig (Chief Risk Officer/CRO), übernimmt diese Aufgabe ab 1. November in der Österreich-Tochter Bank Austria. Er ersetzt Jürgen Kullnigg, der seinerseits CRO der Deutschland-Tochter der UniCredit, der HypoVereinsbank (HVB), wird. Die bisherige HVB-Risikovorständin Ljiljana Cortan verlasse die UniCredit Group, teilte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...