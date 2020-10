Mainz (ots) -Woche 43/20Dienstag, 20.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorenen Schätze NinivesGroßbritannien 20186.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDer Turmbau zu BabelGroßbritannien 2017(weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Abgezockt! - Der Hochstapler Jürgen HarksenDeutschland 2019(weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:10.05 Hightech-Gangster - Diamanten, Gold und LuxusautosDeutschland 2018(weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.35 Hightech-Gangster - Kokain per U-Boot und ein Kasino-RaubAustralien 2018(weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.35 Geheimes Paris - Sacré-CoeurFrankreich/Deutschland 201814.20 ZDF-HistoryGeheimes Paris - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 201815.05 Da Vinci Code an der LoireDas Geheimnis von Schloss ChambordDeutschland 201915.50 Die Superburg des Richard LöwenherzFrankreich 2019(weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:17.20 Burgen - Steinerne MachtDas perfekte BollwerkGroßbritannien 201418.05 Burgen - Steinerne MachtWelt der RitterGroßbritannien 2014(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Das Trojanische Pferd - Mythos und WahrheitSüdafrika 201922.25 Die Geheimnisse der Cheops-PyramideGroßbritannien 201823.10 Schätze des alten ÄgyptenDer Große Tempel des RamsesGroßbritannien 201423.50 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze KönigeGroßbritannien 20040.35 heute journal1.05 Terra XDie Welt der RitterMänner in EisenDeutschland 20141.45 Terra XDie Welt der RitterFür Ruhm und EhreDeutschland 20142.30 Terra XDie Welt der RitterDie Letzten ihrer ArtDeutschland 20143.15 Schottland - Kampf der ClansBruder gegen BruderGroßbritannien 20184.00 Schottland - Kampf der ClansRobert the BruceGroßbritannien 2018(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4738129