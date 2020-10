Die chinesische Währung hat in den vergangenen Wochen deutlich aufgewertet. In unserem Beitrag vom 01.10.2020 beleuchteten wir das Trilemma der Geldpolitik für China und stellten die charttechnische Lage in diesen Kontext.Inzwischen ist der Yuan weiter erstarkt, insbesondere gegen den US-Dollar und steht kurz vor der im obigen Beitrag beschriebenen Unterstützung aus Sicht des US-Dollars bzw. des Widerstands aus Sicht des chinesischen Yuan.Ein Überwinden der Marke von 6,65 Yuan je US-Dollar könnte dabei die Tür öffnen für einen relativ schnellen weiteren Anstieg in Richtung 6.30 Yuan je US-Dollar.

