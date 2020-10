Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag zwar weiterhin mit Gewinnen tendiert, allerdings einen Teil ihrer Aufschläge abgegeben. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.20 Uhr um 0,28 Prozent höher bei 2.201,44 Punkten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,28 Prozent auf 1.126,46 Einheiten. Im europäischen Börsenumfeld drehten der Frankfurter DAX und der FTSE-100 in London indes in die Verlustzone. ...

