Aktuell kann der DAX wieder ansteigen und notiert bei 12.890 Punkten höher. Im Tageschart ändert dies aber nichts an der bearishen Lage im DAX. Die vorherige Aufwärtskorrektur ist lediglich als Pullback-Bewegung an den Trendkanal zu sehen, mit in der Folge wohl weiter fallenden Kursen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 12.890 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.850, 12.700, 12.690, 12.650, 12.500 und 12.600 Punkten. Nach oben bei 13.000, 13.100 und 13.150 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten, nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte September bis Anfang Dezember abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat September: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator ...

Den vollständigen Artikel lesen ...