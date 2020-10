Der CEO von Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2), Warren Buffett, hat über die Jahre eine Handvoll atemberaubender Zahlen produziert. Zum Beispiel hat das Orakel von Omaha, wie er oft genannt wird, die Aktien von Berkshire Hathaway in den letzten 55 Jahren zu einer durchschnittlichen Jahresrendite von 20,3 % geführt. Insgesamt ergibt dies einen Gewinn von 2.744.062 %. Anders ausgedrückt: 100 US-Dollar, die 1965 in Berkshire-Hathaway-Aktien investiert wurden, wären am 31. Dezember 2019 über ...

