Wie die Deutsche Rohstoffagentur unter Bezug auf den Saskatchewan Research Council mitteilt, hat die Regierung der kanadischen Provinz Saskatchewan Finanzmittel in Höhe von 31 Millionen kanadischen Dollar (CAD), was ungefähr 21 Mio. Euro entspricht, für den Bau einer Aufbereitungsanlage für seltene Erden beschlossen.Die Anlage wird vom Saskatchewan Research Council betrieben werden, das weiter 4 Millionen CAD beisteuert. Es wird erwartet, dass die Anlage Ende 2022 betriebsbereit sein wird, wobei die Bauarbeiten im Herbst 2020 beginnen sollen. Die Anlage ist für die Verarbeitung von 3.000 t Monazit im Jahr ausgelegt.Aus dem Monazit soll im ersten Schritt ein Mischkarbonat produziert werden, aus dem anschließend rund 500 t leichte SEO pro Jahr separiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Auftrennung in schwere SEO geplant. Aktuell laufen noch Verhandlungen darüber, woher das Konzentrat bezogen werden soll. Ein erstes verbindliches Eckdatenpapier (binding term sheet) mit der australischen Vital Metals Limited ist bereits unterzeichnet.

