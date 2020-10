Apple sorgte einmal mehr für Rekorde. So verkaufte der Tech-Gigant letzte Woche in den ersten 24 Stunden der Vorbestellungen mehr iPhone-12-Modelle als im gleichen Zeitraum des Vorjahres iPhone-11-Geräte, so der Apple Top-Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities gegenüber CNBC. Die Apple-Aktie liegt im frühen US-Handel leicht im Plus.Konkret berichtete Kuo am Montag, dass Apple in den ersten 24 Stunden bis zu zwei Millionen iPhone-12-Einheiten verkauft habe, gegenüber 800.000 Einheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...