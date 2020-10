Bis 2022 will die Nasa ein 4G-Funknetz auf dem Mond errichten. Das lässt sich die US-Weltraumbehörde 14,1 Millionen US-Dollar kosten. Wer in seinem Heimatort unter wirklich miesem Netzempfang leidet, der wird jetzt stark sein müssen: Denn schon in zwei Jahren könnte es selbst auf dem Mond besseren Zugang zu mobilem Internet geben. Als Teil der Vorbereitungen, um bis 2028 eine Basis auf dem Mond zu errichten, investiert die Nasa jetzt in das erste lunare 4G-Netzwerk. Die Technik dazu kommt von dem finnischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...