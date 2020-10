DJ PTA-News: S&O Beteiligungen AG: künftig Enapter AG, Veröffentlichung des Bezugsangebots

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta029/19.10.2020/16:10) - Die Hauptversammlung der S&O Beteiligungen AG (künftig Enapter AG) hat in der Hauptversammlung am 8. Oktober 2020 einer Barkapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 6,2 Mio. mit Bezugsrecht der Aktionäre zu einem Bezugspreis von EUR 6,00 durch Ausgabe von 1.031.500 Aktien zugestimmt. Das entsprechende Bezugsangebot wurde heute im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Interessierte Aktionäre können hiermit in dem Zeitraum vom 22. Oktober 2020 bis 4. November 2020 ("Bezugsfrist") ihr Bezugsrecht auf den Erwerb Neuer Aktien ausüben.

Das Bezugsangebot , welches auch weitere Details enthält, finden Sie auch auf der Homepage der Gesellschaft unter https://enapterag.de/investor-relations-2/.

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: S&O Beteiligungen AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjoerg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 24 0 E-Mail: info@so-beteiligungen.de Website: www.so-beteiligungen.de

ISIN(s): DE000A255G02 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1603116600848 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2020 10:10 ET (14:10 GMT)