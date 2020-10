In der vergangenen Woche behielten die internationalen Aktienmärkte ihre freundliche Kurstendenz unverändert bei. Der MSCI WORLD (Euro) - Index kletterte um weitere + 0,5 %.Erneut zeigt sich bereits jetzt, dass die schwerpunktmäßig am 13.10. in den USA und am 14.10. in Europa gestartete Berichtsperiode der Unternehmen zum 3. Quartal durch die S&P 500-Konzerne der USA einen deutlich positiveren Auftakt verzeichnete, als dies für die europäischen STOXX 600-Unternehmen gilt.So konnten, nachdem per 16.10. 10 % (= 50) der S&P 500-Konzerne ihre Quartalszahlen publiziert hatten, bislang 86 % von ihnen die Gewinnschätzungen sowie 82 % von ihnen die Umssatzprognosen der Analysten überbieten, was im historischen Vergleich exzellente Werte sind, deren Erfolgsbilanz aktuell selbst noch leicht über den bereits sehr erfreulichen Verlauf der Berichtsperiode vom 2. Quartal hinausgeht.

