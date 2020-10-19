DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DEKA FESTZINS ANL 19/29 DE000DK0VMV9 20.10.2020 HZE/EOT
DEKA STUFENZINS ANL 16/26 DE000DK0H7N8 20.10.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DEKA FESTZINS ANL 19/29 DE000DK0VMV9 20.10.2020 HZE/EOT
DEKA STUFENZINS ANL 16/26 DE000DK0H7N8 20.10.2020 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de