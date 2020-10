FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die im SDax notierte Sixt-Aktie vor den am 12. November erwarteten Quartalszahlen von 70 auf 69 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Halten" belassen. Die Corona-Pandemie werde auch das dritte Quartal des Autovermieters merklich belastet haben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich rechnet er mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung im Verglich zum sehr schwachen Vorquartal, das der Tiefpunkt im laufenden Geschäftsjahr gewesen sein sollte. Angesichts spürbar steigender Corona-Infektionszahlen senkte der Analyst seine Gewinnschätzungen für 2020 und 2021 leicht./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 16:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2020 / 16:30 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

