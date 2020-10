München (ots) - Am 12. Oktober ist die Miniserie "Ehrenpflegas" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) auf YouTube gestartet. Die Serie wurde von den Agenturen Zum goldenen Hirschen Berlin und 365 Sherpas in Zusammenarbeit mit Constantin Entertainment, einem Tochterunternehmen der Constantin Film AG, entwickelt und produziert.Im Zuge der Bewerbung und Berichterstattung zu "Ehrenpflegas" wurde fälschlicherweise kommuniziert, dass die Macher des Kinoerfolges FACK JU GÖHTE oder die Constantin Film Produktion an dieser Webserie beteiligt wären. Dies ist nicht der Fall. Wir stellen daher richtig, dass die Produzenten und Kreativen von FACK JU GÖHTE nicht in die Entwicklung, Produktion oder Vermarktung der Webserie involviert waren.Die YouTube-Miniserie "Ehrenpflegas" wird digital in allen zielgruppenrelevanten Kanälen beworben. Für die Drehbücher konnte der Autor Johannes Boss (u.a. Jerks) gewonnen werden, Regie führte Katja Ginnow und DOP war Dominik Moos - beides Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg.Die offizielle Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/pm/126258/4731409Pressekontakt:Für Rückfragen:Constantin FilmFilmpresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: filmpresse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/4738452