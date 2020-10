GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der rasante Kursanstieg des Corona-Gewinners Teamviewer scheint seinen Großaktionär zum Kasssemachen inspiriert zu haben. Das vom britischen Kapitalanlageunternehmen Permira beratene Anlagevehikel TigerLuxOne kündigte am Montagabend den Verkauf von mehr als zehn Prozent des Aktienkapitals des Anbieters von Fernwartungs- und Videosoftware an. Die etwa 22 Millionen Anteilscheine sollen im Rahmen eines so genannten beschleunigten Verfahrens professionellen Investoren angeboten werden. Mit dem Verkauf würde der Anteil von Permira von derzeit 39 (laut Teamviewer-Internetseite) auf gut 28 Prozent sinken und TigerLuxOne bis zu gut eine Milliarde Euro einnehmen.

Anleger zeigten sich nicht begeistert. Der Aktienkurs von Teamviewer brach in einer ersten Reaktion im Frankfurter Handel um mehr als fünfeinhalb Prozent ein. Allerdings ist der Kurs seit Jahresanfang auch um fast 50 Prozent gestiegen./he/jha/