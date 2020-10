Börse Dax im Minus Der Dax hat am Montag nach einem Sprung über die Hürde von 13 000 Punkten wieder den Rückwärtsgang eingelegt. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Rohstoffe Ölpreise gestiegen Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt. Die Hoffnung in den USA, dass es in den festgefahrenen Gesprächen über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...