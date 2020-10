NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Danone nach Umstrukturierungsplänen von 70 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die neue Organisationsstruktur des Lebensmittelherstellers mit ihrer Aufteilung in die beiden geographischen Bereiche Nordamerika und International erscheine ungleichgewichtig, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf den Umsatzbeitrag von 20 Prozent durch das Nordamerika-Geschäft und 80 Prozent aus dem internationalen Geschäft. Zudem befürchtet er, dass mit der Ernennung von zwei neuen Vorstandschefs nur eine weitere Management-Ebene eingezogen werde./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 11:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2020 / 11:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

