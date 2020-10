MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis vor Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Kupferkonzern dürfte im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Vorsteuerergebnis den Mittelpunkt seiner zuvor angegebenen Prognosespanne übertroffen haben, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei geholfen haben sollten prozentual zweistellige Preisanstiege bei Gold, Silber und Palladium sowie ein erneut positiver Beitrag der kürzlich übernommenen, belgisch-spanischen Metallo-Gruppe./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 17:11 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



ISIN: DE0006766504

