Mainz (ots) - Ganz Europa leuchtet in Warnstufe "Rot", nur Deutschland nicht. Noch nicht, besser gesagt. Und doch reichte dieses Bild bis in die jüngsten Tage hinein, um Zuversicht im Kampf gegen das Coronavirus zu verbreiten: Einerseits deutscher Gehorsam, andererseits Hochleistungsmedizin "made in Germany" - beides werde schon genügen, der Pandemie zwischen Berlin und Berchtesgaden den Garaus zu machen, so die Beruhigungspille. Tatsächlich gibt es in Deutschland eine vorbildliche Dichte und Qualität der Intensivmedizin. Doch gewonnen wird der Kampf gegen Covid-19 nicht allein in einer Materialschlacht. Der Mensch bleibt entscheidend. Und da sieht es mit deutschen Sekundärtugenden wie Verlässlichkeit und Maßhalten verdammt schlecht aus, ob nun in der Hauptstadt oder im nur vermeintlich regelkonformen Bayern. Wer sich fahrlässig infiziert, gefährdet aber nicht nur sich selbst und all seine Kontaktpersonen, sondern auch andere, die - ganz unabhängig von Corona - gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausgesetzt sind. Im Zweifelsfall müssen gerade ältere oder chronisch kranke Patienten um eine angemessene Behandlung fürchten. Denn auch im Land der Hochleistungsmedizin lassen sich keine Pflegekräfte klonen, nachdem viele Kliniken über Jahre kaputtgespart worden sind. Aber immer noch scheinen Uneinsichtige den real existierenden Klinikalltag mit dem "Bergdoktor" zu verwechseln. Vergleichsweise harmlos stellen sich viele offenbar auch den Aufenthalt auf einer Intensivstation vor: Es ist schön, dass es in Deutschland viele Intensivbetten gibt. Besser wäre es, wenn jeder alles tun würde, um nicht dort zu landen.



