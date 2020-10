JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik hat nach ersten Einblicken in den Verlauf des dritten Quartals seine Erwartung an den Jahresumsatz gesenkt. Die Erlöse dürften 2020 zwischen 730 und 750 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend in Jena mit. Zuvor hatte der Konzern 770 bis 790 Millionen Euro angepeilt. Die neue Schätzung entspricht einem Rückgang zum Vorjahr um 10 bis 13 Prozent. Der Umsatz habe im dritten Quartal zwar unter dem Vorjahreswert aber über dem zweiten Jahresviertel gelegen, hieß es weiter. Der Auftragseingang sei im dritten Quartal auf Vorjahreshöhe gewesen.

Beim Gewinn äußerte sich Jenoptik nun hingegen optimistischer. Die bereinigte Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll am oberen Ende der bisher prognostizierten Spanne von 14,5 bis 15,0 Prozent liegen. Die Ergebnisqualität habe sich zum zweiten Jahresviertel erneut verbessert, hieß es zur Begründung. Die übernommene Trioptics GmbH werde 2020 positiv zu Umsatz und Ergebnis beitragen.

Der Kurs der Jenoptik-Aktie gab in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate leicht nach./he/la