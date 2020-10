Intel sorgt für positive Schlagzeilen: Der Chip-Riese will einem Pressebericht zufolge eine Tochter für zehn Milliarden US-Dollar verkaufen. Der US-Unternehmen verhandele mit dem südkoreanischen Branchenkollegen SK Hynix über den Verkauf der Speicherchip-Einheit, berichtete das Wall Street Journal (WSJ) am Montag auf seiner Internetseite. Die Unternehmen diskutieren über einen Deal, der bereits am Montag bekannt gegeben werden könnte, wenn die Gespräche nicht in letzter Minute scheitern, so die ...

