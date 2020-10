Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass ihre in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics, Inc. von der Bill & Melinda Gates Foundation (Seattle, WA) eine Förderung im Rahmen der COVID-19 Therapeutic Accelerator Initiative erhält. Ziel ist die Entwicklung und Produktion von monoklonalen Antikörperkandidaten zur Prävention schwerer COVID-19-Verläufe bei anfälligen Bevölkerungsgruppen in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen zu ermöglichen. Just - Evotec Biologics wird im Rahmen der Förderung ihr Softwaretool Abacus für eine in-silico-Analyse verschiedener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...