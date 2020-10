US-Staatsanleihen haben am Montag ihre jüngsten Verluste etwas ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,09 Prozent auf 138,90 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 0,761 Prozent.Beherrschendes Gesprächsthema bleibt die Frage, ob es in den festgefahrenen Gesprächen über ein neues Corona-Hilfspaket doch noch Bewegung geben wird. Anleger am Anleihemarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...