DJ Permira platziert 22 Millionen Teamviewer-Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzinvestor Permira hat sich von einem großen Aktienpaket am Software-Anbieter Teamviewer getrennt. Über die Zwischengesellschaft Tigerluxone sei die Platzierung von 22 Millionen Aktien zu einem Preis von 42,25 Euro je Aktie erfolgt, hieß es in einer Mitteilung. Dies entspreche einem Anteil von rund 11 Prozent an Teamviewer. Insgesamt erlöste Permira damit 929,5 Millionen Euro. Die Aktie hatte im regulären Handel am Montag bei 46,09 Euro geschlossen.

Mit einem Anteil von 28 Prozent bleibe Permira nach der Platzierung aber weiter größter Teamviewer-Aktionär, hieß es in der Mitteilung. Die Teamviewer-Titel wurden im nachbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 6,5 Prozent tiefer getaxt. Im Rahmen der Platzierung wurde eine Lockup-Periode von 90 Tagen vereinbart.

October 19, 2020 17:37 ET (21:37 GMT)

