Cognigy wurde von Gründer.de als eines von 20 Startups mit deutlichem Wachstum im Jahr 2020 ausgezeichnet

Cognigy, ein weltweit führender Anbieter von Conversational AI, wurde von Gründer.de als eines der 20 erfolgreichsten Startups in Deutschland ausgezeichnet.

Mit der größten Bevölkerung in Europa und einer diversifizierten Wirtschaft ist Deutschland ein führender Knotenpunkt in Europa für Startups und Technologieunternehmen. Die Zahl der Investitionen in deutsche Startups beläuft sich heute auf mehrere Milliarden Euro und bringt viele vielversprechende Unternehmen aus verschiedenen Branchen hervor. Gründer.de wählte Unternehmen aus, die sich im vergangenen Jahr schnell entwickeln, die Expansion beschleunigen und einen Erfolg erzielen konnten.

"Die Auszeichnung als eines der erfolgreichsten 20 von 6.000 Startups in Deutschland spiegelt die herausragenden Talente und das Engagement unseres Teams und unserer Partner wider", sagte Philipp Heltewig, CEO und Mitbegründer von Cognigy. "Wir sind stolz darauf, neben solchen marktführenden Unternehmen genannt zu werden."

In vier kurzen Jahren hat sich Cognigy.AI zu einer weltweit vertrauenswürdigen und anerkannten Marke für Conversational AI auf Unternehmensebene entwickelt. Mit Unterstützung internationaler Investoren konnte Cognigy sein Wachstum beschleunigen und verfügt heute über Niederlassungen in San Francisco, Sydney, Tokio und Seoul.

Sehen Sie sich die vollständige Liste der 20 erfolgreichsten Startups in Deutschland an.

Weitere Informationen zu Cognigy und zur Konversations-KI-Automatisierung finden Sie unter cognigy.com.

Über Cognigy

Cognigy ist ein weltweit führender Anbieter für Kundenservice Automatisierung. Die Plattform Cognigy.AI ermöglicht es Unternehmen, die Kommunikation zwischen Kunden und Mitarbeitern mithilfe intelligenter Sprach- und Chatbots zu automatisieren. Mit präziser, zuverlässiger Absichtserkennung, hochflexiblen Dialogen und nahtloser Integration in Backend-Systeme schafft Cognigy.AI überlegene Benutzererlebnisse und hilft Unternehmen, die Kosten für den Support zu senken und die Effizienz zu steigern. Cognigy.AI ist in SaaS- und On-Premise-Umgebungen verfügbar und unterstützt Konversationen in jeder Sprache und auf jedem Kanal, einschließlich Web, Telefon, SMS und mobilen Apps. Das weltweite Kundenportfolio von Cognigy umfasst Daimler, Bosch, Henkel, Lufthansa, die Salzburg AG und viele mehr.

