MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Juso-Chef Kevin Kühnert:

"Juso-Chef Kevin Kühnert schlägt eine Bresche für junge Leute, die wegen der Corona-Auflagen auf vieles - insbesondere Feiern und gemeinsame Fahrten - verzichten müssten. Dass ein Juso-Chef Verständnis für die Situation junger Leute zeigt, ist zwar noch nachvollziehbar. Die Frage steht aber im Raum, ob dies die richtige Ansage eines Spitzenpolitikers ist - in der derzeitigen Situation, in der sich entscheidet, ob Deutschland die Ausbreitung des Corona-Virus begrenzen kann oder nicht. Der Verzicht auf Feiern und gemeinsame Fahrten mag eine gewisse Härte bedeuten. Gerade für junge Leute. Viele aber, die seit Monaten nichts verdienen oder in Kurzarbeit sind, haben ganz andere, existenzielle, Sorgen. Vielleicht wäre es besser gewesen, Kühnert hätte gesagt: "Ja, es ist eine harte Zeit. Aber Ihr packt das. Und es wird wieder eine Zeit kommen, in der Ihr Party machen könnt, ohne Ende. Jeden Tag, so viel Ihr wollt."/DP/he