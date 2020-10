BIRMINGHAM, Großbritannien, Oct. 20, 2020, ein Hersteller von robusten Handheld-Computern und GNSS-Empfängern gibt die Erweiterung seines Vertriebsteams in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien bekannt. Manjit Dosanjh verstärkt das Unternehmen künftig als Channel Sales Manager.



"Ungeachtet der enormen Probleme, die das Coronavirus überall auf der Welt für Einzelpersonen und Unternehmen verursacht, haben wir das Glück, Wachstum zu verzeichnen", so Simon Bowe, Managing Director bei Juniper Systems Limited, mit Sitz in der Nähe von Birmingham, Großbritannien. "Unsere robusten Handheld-Computer und GNSS-Empfänger sind bei Außeneinsätzen nach wie vor sehr gefragt. Um die Nachfrage optimal decken zu können, wollen wir unser Team erweitern."

Dosanjh ist eine erfahrene Vertriebsleiterin und seit mehr als 20 Jahren in der Branche für Rugged Computer tätig, auch bei anderen Computerherstellern. Sie begann ihre Karriere zu einer Zeit, "als Tablet-Computer noch groß und schwer waren", wie sie sagt, und ist der Branche seitdem treu geblieben.

"Ich freue mich, bei Juniper Systems Limited anzufangen, vor allem in dieser Zeit des expansiven Wachstums", so Dosanjh. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team und mit diesem Unternehmen, das weltweit für seine hochwertigen, ultra-robusten Produkte und seinen ausgezeichneten Kundenservice bekannt ist".

Im Zuge ihrer Karriere war Dosanjh für Marketing, Kundendienst, Vertrieb und Händlerakquise verantwortlich und kennt den komplexen Vertriebskanal im Bereich der Rugged Computer-Produkte sehr gut. Sie wird eng mit Channel-Partnern und anderen Kunden zusammenarbeiten, um die Verbreitung der Produkte von Juniper Systems in EMEA und Indien zu fördern.

"Aufgrund ihrer umfangreichen Kenntnisse unserer Branche kann Manjit sofort voll einsteigen und mit unseren Kunden arbeiten", so Bowe. "Wir freuen uns, sie in unserem Team begrüßen zu dürfen."

Dosanjh stammt aus Leicester, England, und lebt aktuell in Henley-in-Arden in Warwickshire. Sie wird in der EMEA-Zentrale von Juniper Systems Limited in der Nähe von Birmingham, England, arbeiten.

Über Juniper Systems Limited

Juniper Systems) mit Unternehmenssitzen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Großbritannien, ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern und bietet Datenerfassungslösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 nutzen Fachleute die innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Geomatik, Industrie, natürliche Ressourcen, Versorgung, öffentliche Dienste und Militär.

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie hier: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdcbdff3-68c4-45ac-9b1c-02e4d349817f