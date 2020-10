Das letzte Verlaufshoch markierte Morgan Stanley bei 59,38 US-Dollar zu Beginn des Jahres 2018, nur wenig später ging es in einen regulären Abwärtstrend sowie die Kursmarke von 36,74 US-Dollar abwärts. Erst in 2019 gewann die Aktie wieder an Fahrt und markierte Anfang dieses Jahres bei 57,57 US-Dollar ihr vorläufiges Hoch. Der Corona-Crash zwang den Schein kurzzeitig in die Knie, das Resultat waren Abschläge auf 27,20 US-Dollar. Seither hat sich der Wert aber wieder deutlich erholen können, an der Hürde von 52,50 US-Dollar ist Morgan Stanley bislang aber nicht vorbeigekommen. Trotzdem könnte innerhalb des bestehenden Abwärtstrendkanals schon bald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...