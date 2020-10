DGAP-News: Hawesko Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Hawesko-Gruppe kann Ergebnis in den ersten drei Quartalen mehr als verdoppeln



20.10.2020 / 07:52

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hawesko-Gruppe kann Ergebnis in den ersten drei Quartalen mehr als verdoppeln - Neun-Monats-Zeitraum: Umsatz +11 %, EBIT +125 % (€ 21-22 Mio.) - Starkes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis setzt sich in Q3 fort - Trotz Pandemie-bedingter Risiken in Q4 im Gastro-Geschäft für Gesamtjahr operatives Ergebnis deutlich über Vorjahr erwartet Hamburg, 20. Oktober 2020. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW GR, HAWG.DE, DE0006042708) gibt bekannt, dass das operative Ergebnis (EBIT) des Konzerns im Neun-Monats-Zeitraum (1. Januar bis 30. September) 2020 nach vorläufigen Berechnungen € 21-22 Mio. beträgt und sich damit gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln wird (Vorjahreszeitraum: € 9,5 Mio.). Der Umsatz im gleichen Zeitraum ist um ca. 11 % auf rund € 415 Mio. (Vorjahreszeitraum: € 374,4 Mio.) gewachsen. Trotz der zu erwartenden Einschränkungen in Gastronomie und Hotellerie im vierten Quartal und damit im wichtigen Weihnachtsgeschäft geht der Vorstand insgesamt davon aus, dass für das Gesamtjahr 2020 ein operatives Ergebnis (EBIT) von ca. € 33 Mio. erreicht und der Vorjahreswert von € 29,1 Mio. deutlich übertroffen wird. Der Vorstandsvorsitzende der Hawesko-Gruppe, Thorsten Hermelink, kommentierte: "Dank unserer diversifizierten Aufstellung im Weinmarkt kommen wir gut durch dieses Geschäftsjahr mit all seinen Besonderheiten. An die starke Geschäftsentwicklung des zweiten Quartals in den Segmenten E-Commerce sowie Retail konnten wir im dritten Quartal anknüpfen. Auch im B2B-Segment zeigten sich dank des schönen Sommerwetters Erholungstendenzen. Vor allem haben wir die gute Umsatzentwicklung in eine sehr gute Ergebnisentwicklung umgemünzt. Für den Rest des Jahres rechnen wir mit verschärften coronabedingten Einschränkungen für die Gastronomie und damit mit großen Herausforderungen für das Weihnachtsgeschäft im B2B-Segment. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir als Gruppe das Vorjahresergebnis deutlich übertreffen können." Eine detaillierte Analyse sowie der Zwischenabschluss zum Neun-Monats-Zeitraum werden am 5. November 2020 in der Quartalsmitteilung zum 30. September 2020 veröffentlicht. # # #



Die Hawesko-Gruppe ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2019 beschäftigte sie - in den Segmenten Retail (Jacques' Wein-Depot und Wein & Co.), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Herausgeber: Hawesko Holding AG

